Arstid hoiatavad: ära pese seda iga kord, kui käid duši all

"Juuksed toodavad naturaalset õli ja šampoon on emulgaator, mis püüab kinni liigse rasu, mustuse ja tootejäägid, mida seejärel loputate, et juukseid puhastada," ütles dermatoloogia dotsent Angela Lamb.

Kui tihti siis juukseid pesta? Selleks pole maagilist numbrit. Enamik inimesi kipub pesema juukseid šampooniga iga kahe kuni kolme päeva tagant. Siiski mainis arst, et on märke, mis näitavad, et on aeg juukseid pesta – olenemata, mitu päeva on viimasest pesust möödas. "Kui juuksed on silmnähtavalt rasused, peanahk sügeleb või mustuse tõttu ketendab, siis tasuks kindlasti juukseid pesta," märkis arst.