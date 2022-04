Iga-aastane jama: PUUGID! Nõuanded, kuidas nakkusest hoiduda ja kolm müüti, mida on aeg purustada

Puugid eelistavad niiskeid, varjulisemaid, rikkaliku ning kõrgema taimestikuga alasid.

“Arvukamalt on puuke karja- ja heinamaadel ning põlluäärtel ja metsaservadel, aga suuremad aiad ning metsa- ja linnapargid võivad olla puukidele väga sobilikuks elukohaks olla. Vähem on neid rabades ja soodes ning kuivades nõmmemetsades.

Samuti võib puugi saada lemmikloomalt, kes on olnud pikema taimestikuga kohas. Seega kõik, kes vähegi looduses viibivad või kel loomad looduses jalutamas käivad, on ohustatud ja soovitan end vaktsineerida,” tõdeb Sokk.