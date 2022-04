Tahad olla sama särav nagu Blake Lively? Järgi neid tervislikke harjumusi

Piira alkoholi

Blake'ile meeldib pidu sama palju kui meile kõikidele, kuid ta otsustab neid nautida ilma alkoholita. "Mulle ei meeldi alkoholi mõju, kuid mulle meeldib peost osa saada. Ma olen hästi sotsiaalne inimene ja mulle meeldib, kui inimesed tulevad kokku" ütles ta hiljutises intervjuus.

Ära jäta kunagi enda hommikusööki vahele

Hommikusöök on päeva kõige olulisem söögikord ja sellega Blake nõustub. Tema treener Don Saladino ütles Cosmole, et tema tavaline hommikusöök on paar keedetud muna koos mõne köögiviljaga. Ta rõhutas ka päeva alustamise olulisust valguga ja suhkrutaseme tasakaalustamisega.

Alusta enda päeva alati klaasi veega

Blake alustab igat päeva suure klaasi veega. See võib tunduda lihtsa harjumusena, kuid enamik meist ei joo kogu päeva jooksul piisavalt vett.

Sea treenimine prioriteediks

Sellel on põhjus, miks Blake on oma personaaltreeneriga nii head sõbrad. Nimelt veedab ta neli kuni viis päeva nädalas jõusaalis! Kuigi tema treeningrežiim on aastate jooksul muutunud, on ta seda alati järjepidevalt hoidnud. Mõnel päeval treenib Blake tund aega ja teistel päevadel vaid 20–30 minutit.

Söö tasakaalustatud toitumist (ja ära loe kaloreid!)

Blake'i dieediks on valkude, köögiviljade, puuviljade ja tervislike rasvade (nt avokaado, kookosõli) tervislik tasakaal. Ja parim osa: ta ei loe kaloreid ega ole ranges kaloridefitsiidis, nagu ilmselt mitmed kuulsused on.

Lõbutse ja naudi elu

Kui sirvid Blake'i Instagrami, on see kombinatsioon suurepärasest välimusest, tema perekonnast ja sõpradest ning loomulikult maitsvatest küpsetistest. Blake'il on kirg küpsetamise vastu ja ta armastab väga magusat. Ehkki Blake on suur tervisliku eluviisi fänn, järgib ta 80/20 reeglit. See tähendab, et ta sööb 80% ajast puhtalt ja 20% patustab.

Allikas: The Every Girl