Ajuekspert soovitab tähele panna: need on hoiatusmärgid, mis võivad viidata Alzheimeri tõvele

Mälukaotus või lihtsalt ei suuda meeles pidada enda kohtumisi? Kas sõbrad kutsuvad sind sellepärast „udupeaks” või võib sellel tegelikult olla mõni sügavam tähendus? Mõnikord on haigetel raskusi nende eeldatava asukoha ja aja jälgimisega. Nad hakkavad kokkulepitud kohtumistest puuduma või vajavad kedagi enda kõrvale, kes aitaks neid meelde tuletada.

Ümbruskonnas navigeerimine (eksid ära või ei mäleta, kuhu läksid) — see on juba väga suur ohumärk. Mõnikord eksivad Alzherimeri tõvega inimesed ära, kui sõidavad tuttavatesse kohtadesse, kus nad on korduvalt viibinud. Sama võib juhtuda ka naabruskonnas ringi jalutades või näiteks kaubanduskeskuses.