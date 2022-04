Õnnekoolitaja mõtted: me oleme inimestena selliselt üles ehitatud, et tahame justkui kogu aeg valmistuda sõjaks

Kui kõik on hästi, on kerge olla sisemises rahus, ent keerulistel aegadel tuleb välja, kui teadlik sa oled ja kui palju oskad oma teoreetilisi teadmisi praktikasse panna. Eriti aktuaalne on see viimastel aastatel, mil tulevad aina peale negatiivsed uudised. See hoiab meid pidevalt ärevuses ja võitle-põgene-tardu režiimis.

Kõik maailmas on neutraalne

Dalí toob välja, et kõik maailmas on neutraalne — kõiges on võrdselt positiivset ja negatiivset. Meie meelerahu muutub siis, kui vaatame neutraalset asja ja anname sellele negatiivse sildi. Meie ise lahterdame asju halvaks, ebaõiglaseks, ohtlikuks, valeks, ebaeetiliseks, ebaviisakaks, kurjaks, õelaks ja hirmuäratavaks.

Kui me hakkame millegi kohta ütlema, et see on negatiivne, loome ise ärevuse. Kui mõtled millestki negatiivsena, siis su keha reageerib negatiivsetele mõtetele negatiivsete tunnetega — tunned ärevust, rahulolematust, hirme ja muresid. Lisaks mõtled negatiivselt tulevikule. Tegelikult me ei tea, mis tulevikus juhtub — seal võib juhtuda kõike võrdselt, nii positiivset kui negatiivset.

Kui mõtled negatiivselt, hakkadki sellele keskenduma. Samas on ka palju stsenaariumeid, mis ei ole sugugi negatiivsed ja mis on võibolla positiivsed.

„Me oleme inimestena selliselt üles ehitatud, et tahame justkui kogu aeg valmistuda sõjaks, olgu see sõda siis füüsilisel kujul, lause või rünnak verbaalselt, rahapuudus, inflatsioon või mõni haigus,“ selgitab Dalí.

Aga seda saab muuta. Sul on vastutus oma mõtete eest. Kui su mõtted ei loo sulle seda tunnet, mida sa tahad tunda, vastutad oma mõtete eest sina ja saad muuta oma mõtteid.

Harjutus, kuidas näha asju positiivsemalt:

Pane kirja kõik asjad, mida oled vaadanud negatiivselt

Mõtle, mida on selles head või kuidas seda asja positiivselt vaadata

Nii hakkad mõtlema asjadele hoopis positiivsemalt ja koged positiivsemaid emotsioone ning rahuned