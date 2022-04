Pidev allergia — kuidas sellega toime tulla, sümptomeid ennetada ja tuppa värsket ning puhast õhku saada?

Kõige sagedasemad hooajalise allergia sümptomid on vesine nina, aevastamine, köha, silmade ja nina sügelemine ning vesised silmad. Hooajalist allergiat aitab ohjata uste-akende kinni hoidmine, kuid täielikult tuulutamata tuba on samuti ebamugav ja ebatervislik keskkond.

WHO uuringu kohaselt peaks tube tuulutama ehk õhku ventileerima vähemalt kuus korda tunnis, kas avades aknaid või kasutades korraliku filtriga õhupuhastajat. Siiski ei ole õuest tulev õhk allergiahooajal just parim lahendus, sest paljud allergeenid pääsevad aknast tubasesse õhku.

Maailma Terviseorganisatsioon koostöös teiste vastavate organisatsioonidega on kinnitanud, et õhupuhastajate kasutamine aitab hoida kontrolli all nii covid-19 kui ka teiste viiruste ja allergeenide levikut. Lisaks garanteerib puhastaja toas värske ja puhta õhu. Õhupuhastajate kasutamine ei ole rangelt soovituslik ainult allergiahooajal, vaid see on lausa vajalik aastaringselt nendes kohtades, kus puudub ventilatsioonisüsteem või pole võimalik aknaid avada.