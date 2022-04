Totaalne ajaraisk! Siin on 8 põhjust, miks mitte hoolida sellest, mida sinust arvatakse

1. Elu on liiga lühike

Sul on ainult üks elu, miks sa peaksid seda raiskama, muretsedes teiste arvamuste pärast? Tee, mida iganes tahad ja ole, kes iganes tahad olla. Ainuke inimene, kellega sa elu lõpuni koos oled, oled sina ise.

2. See pole nende elu, nii et see, mis sa teed, pole ka nende mure

Inimestel on õigus mõelda, mida nad tahavad ja sinul on õigus mõelda, mida sina tahad. Pea meeles, et teiste arvamus sinust ei muuda seda, kes sa oled või mis sa väärt oled! See on sinu elu.

3. Nende versioon “õigest” ei pruugi sinu puhul kehtida

Tähtis on meeles pidada, et inimeste arvamus põhineb tihti sellel, mida nemad teeksid ja see ongi probleem. Mis on parim valik kellegi teise jaoks võib olla halvim valik sinu jaoks. Ühe mehe prügi on teise mehe kuld. Ainult sina tead, mis on sinu jaoks õige.

4. See võib sul takistada oma unistusteni jõudmast

Kui sa pidevalt muretsed teiste arvamuste pärast, ei saavuta sa kunagi oma unistusi. Üks hetk pead sa nagunii langetama otsuse, mis pole teiste standardite järgi õige. Pole mõtet oma aega raisata mööda teiste radu käies.

5. Lõpptulemus jääb sinu kaela

Elus oled sina ainus inimene, kes peab oma tegude ja otsuste tagajärgedega silmitsi seisma. Kui sa järgid teiste nõuannet ning see ei tööta sinu jaoks, mõjutab see ainult sind ning sina pead elama teadmisega, et sa ei järginud oma kõhutunnet.

6. Arvamused muutuvad pidevalt

Ideed, mõtted ja arvamused muutuvad pidevalt. See tähendab, et kui keegi mõtleb sinust hetkel halvasti, siis suure tõenäosusega tema arvamus tulevikus muutub. Seega, teiste arvamustel pole suurt tähtsust, kuna need muutuvad nagunii.

7. Teisi ei huvita

Enamuse ajast on igaüks reeglina keskendunud endale. See on küll kurb, aga tõsi. Kui su teod ei mõjuta otseselt kedagi teist, siis on vähetõenäoline, et need kedagi huvitaks.

8. Sa ei saa kõiki õnnelikuks teha