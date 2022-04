Ei suudagi enam elust rõõmu tunda? On üks võtmesõna ja praktiline harjutus, mis võivad sind aidata

„Mõnda aega tagasi ma tundsin endas väga suurt rahulolematust paljudel tasanditel. Esimese sammuna hakkasin neid asju endast välja kirjutama. Jõudsin endas selgusele, et ma ei ole rahul oma üürikorteriga, oma vallalise staatusega, rahalise seisuga, teatud nüanssidega oma välimuses, valikutega tööl, sõprussuhetega ning toitumis- ja trenniharjumustega,“ jagab Dalí oma äsja ilmunud raamatus „Õnn on otsus!“.

Võtmesõna: praegu

Sisemise töö tulemusena — olles vaikuses, mediteerides, küsides endalt õigeid küsimusi — jõudis ta ühe kaaluka sõnani: praegu. „Ma mõistsin, et kui ma mõtlen mind häirinud aspektidele ja lisan lausesse sõna “praegu” ehk “ma praegu olen vallaline” ja “praegu on mu elukoht siin”, siis kadus sealt ära pinge, mille oli loonud kujutlus, justkui see näriv rahulolematus hõlmaks kogu mu edasist elu,“ kirjeldab Dalí.

Ta ütleb, et olevikuga rahu sõlmimine on esimene samm edasi liikumiseks. „Tee olevikuga rahu ja samal ajal soovi paremat! Kui sa tahad edasi liikuda — ja inimestena me tahame alati edasi liikuda –, siis pöörates tähelepanu asjadele, mida sa oma ellu ei soovi, ei muutu midagi paremaks. Suuna oma fookus sellele, mida sa tahad!“

Oma õnneharjutuste kogumikus jagab Dalí praktilist harjutust, kuidas teha olevikuga rahu.

Praktiline harjutus: sõlmi olevikuga rahu ehk praegu on nii

Koosta nimekiri asjadest, millega sa oma elus hetkel rahul pole. Koosta ka teine nimekiri, kuhu lisa kõigi nende teemade juurde sõna “praegu”. Tunneta, kuidas olemine läheb kohe kergemaks. Kui tarvis, sõlmi olevikuga rahu, öeldes: “Ma teen sellega rahu. Ma tean, et see on praegu nii, aga ma tahan paremat.” Nüüd kirjuta kolmas nimekiri, kuhu paned kirja kõik selle, mida sa tahad. Kui sa pole rahul praeguse olukorraga, siis kuidas sa tahad, et asjad oleksid?