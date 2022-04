Oled hakanud kaalus juurde võtma? Võimalik, et põhjus peitub sinu lõunapausis

Töö juures on lõunasöögiaeg kõige tähtsam hetk päeva jooksul. Ja just selle tõttu ei tohi süüa ükskõik kuidas. Mõnikord ajapuudusel muidugi ei ole teist valikut, kui võtta midagi kiiresti hamba alla ja tegeleda ruttu oma kohustustega edasi aga tegelikult on väga oluline pidada kinni kindlast söögiajast.