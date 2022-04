Oh, ei! Vedeliku tarbimine on hädavajalik, kuid kas on võimalik, et jood LIIGA palju vett?

Jah, vee joomine on ääretult oluline tegevus. Ja seda üritavad inimesed üksteistele ka meelde tuletada. Usun, et see võib olla tuttav stsenaarium, kui ütled, et tunned end halvasti, siis vastatakse sulle ilmselt: „Joo vett”. Kuid kas on võimalik juua liiga palju vett ja teha endale niiviisi liiga?