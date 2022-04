Õietolmuallergia paneb silmad kipitama ja nina tilkuma? Need proviisori nõuanded toovad leevendust

Kõige tähtsam leevendusmeede on apteekri sõnul allergeenide ehk õietolmu eemaldamine ninast ja silmadest, et nad ei tekitaks edasisi vaevusi. Kõige lihtsam ja kiirem viis selleks on silmade ja nina loputamine. “Silmade loputamiseks võib kasutada vett või isotoonilist soolalahust, kui selle jaoks on võimalus. Hea oleks kaasas kanda silmatilkasid, mida saab koheselt kasutada kui silmad hakkavad vett jooksma või kipitama ning parasjagu neid veega loputada ei ole võimalik,” õpetas Baar.