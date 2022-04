Eksperdid hoiatavad: võid kaotada tavalisest rohkem juukseid, kui naudid oma dušši just sel viisil

Kuum ja aurav dušš võib olla sinu zen-i hetk pika päeva alguses või lõpus. Kuid nii lõõgastav kui see ka pole, siis juuksepesu ajaks on parem see nupp madalamaks keerata. "Soe või leige vesi sobib ideaalselt juuste pesemiseks, kuna see vesi on piisavalt soe, et aidata peanahal olevad looduslikud õlid ära sulatada, ilma et see liigselt kooriks ja kuivataks peanahka," ütleb Townsend. "Loputamiseks on kõige parem kasutada jahedamat vett, sest see aitab tihendada karvade kihti, hoides niiskust, et niiviisi vältida katkemist."