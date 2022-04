Palju stressi? Teadlased avastasid pahaendelise teguri ja see teadmine võiks olla piisav, et stressi vähendada

Pole kahtlustki, et stress võib mõjutada sinu elu. Kuid tehtavad uuringud näitavad, et pikaajaline tugev stress võib sõna otseses mõttes sinu aastaid lühendada. Soome Tervise ja Heaolu Instituudi teadlased uurisid hiljutises uuringus elustiili tegureid ja leidsid, et stress võib eluiga lühendada 2,8 aasta võrra.