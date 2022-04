Arsti soovitus: põhjused, miks sa ei tohiks kunagi võtta valuvaigisteid nende väga populaarsete jookidega

Ehkki enamik inimesi kasutab tableti alla neelamiseks vett, on ka neid, kes sageli võtavad kõrvale seda, mis käepärast on. Eksperdid on leidnud kolm jooki, mida peaksid ravimite võtmisel kindlasti vältima.

Eksperdid vaatasid kaht kuuma kohvi erineva temperatuuriga, et näha, kuidas need reageerivad ravimitega. On juba teada, et kohv ja selles sisalduv kofeiin võivad põhjustada probleeme ravimitega. Kuid selle uuringu tulemused näitavad, et kuumad joogid nagu kohv võivad mõjutada ravimite lagundamise aega. Teisisõnu tähendab see seda, et ravimi efektiivsus võib olla oluliselt madalam, kui võtaksid seda puhta veega.