Motivatsioonikoolitaja avaldab: see on lihtne küsimus, mida endalt küsida, et oma elu kiirelt ümber mõtestada

Õnne-, mõtteviisi- ja motivatsioonikoolitaja Dalí Getter Karat jagab väga lihtsat mõtteharjutust ja tehnikat, mis aitab elu näha positiivsemas valguses.

Kui oled mõtetega minevikus või tulevikus, magad maha oleviku

Dalí rõhutab, et just negatiivselt mineviku või oleviku peale mõeldes tekib ärevus, mis viib meid meelerahust eemale. Paradoksaalne on aga see, et olevikus ei ole suurem osa nendest asjadest tegelikult aktuaalsed ega olulised. Dalí toob näite, et isegi kui sa mõtled näiteks minevikus toimunud tülile kellelegi, ei tülitse sa temaga praegusel hetkel, vaid oled ehk hoopis kodus. Ometigi oled mõtetega selles kohas minevikus.

„Kurb on see, et kui oleme oma mõtetega minevikus või tulevikus, magame maha oleviku,“ nendib ta.

Küsi endalt üks küsimus

Et tulla olevikku, soovitab Dalí küsida endalt, mis kõik on praegu hästi. Küsides endalt seda küsimust, pead panema ära kõik negatiivsed asjad, mis on olnud sinu tulevikus või arvad, et tulevad tulevikus ning hakkad vaatama, mis on hästi nüüd ja praegu.

Dalí toob näiteks, et hästi võib elus olla näiteks see, et sul on kodu, perekond, hea töö, tervis, välimus, mugavad riided, toit, rahu, vaikus, oskused.

Kui sa vastad sellele küsimusele, mis on sinu elus praegu hästi, paned teadlikult oma tähelepanu positiivsetele asjadele, mis su elus praegu on ja rahustad oma mõttemeelt. Sisemine rahu saab tekkida siis, kui oled rahulik ning vaigistad oma võitle-põgene režiimi.

Harjutus

· Kirjuta välja vähemalt 10 asja, mis on su elus praegu hästi

· Kui keskendud heale, pöörad tähelepanu positiivsele ja tunned end paremini!