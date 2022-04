ARVAMUS | Rase naine on nagu kollektiivne nähtus, keda tuleks oma arvamusega üle valada? Kasuta oma mõistust!

"Tänapäeva meediahaige maailm kajastub kahjuks ka rasedate hulgas, seega püütakse tekitada endast muljet kui hüper- super hästi ette valmistunud tegelasest (või vastupidi - ikka igal võimalusel teada anda, kui raske ja ennastohverdav üks rasedus on). Pealekauba on meie hulgas paraku suur hulk naisi, kellele rasedus on moodus enese esile upitamiseks ning kuna rasedatega ju üldjuhul ka natuke ettevaatlikumalt ümber käiakse, siis kasutatakse seda seisundit tihti oma "erilisuse" kaifimiseks (ma tean, kolab julmalt, aga nii on).

Emana võin sulle ka täie veendumusega öelda, et suurt osa sellest kraamist ei vaja sa kunagi või kui vajadus tekibki, siis saab selle jooksvalt muretseda.

Teine soovitus on tutvusringkonnas veidi maad kuulata, tihti on tuttavatel peredel sellised vidinad seisma jäänud, mida nad hea meelega uuele ringile edasi "pärandavad", müügiplatvormid kubisevad samuti sellistest kuulutustest ja soodsa hinnaga saad tihti osta vähekasutatud esemeid.

Rase naine on nagu mingi kollektiivne nähtus, keda tuleks oma arvamuse ja kogemustega üle valada, seega, kasuta oma mõistust ja mõõdutunnet ning talita selle järgi.

Tihti on rohkem kasu mõttest, et lapsi on läbi aegade ja igasugustes tingimustes saadud, kui saada paanikahoog sellest, mis saab, kui lähen sünnitama ilma sünnitusplaanita..."