Ei dieedile! Kaota kaalu ja väldi ülesöömist just selle lihtsa nipiga

Kuid kuidas see siis täpsemalt töötab? Toitumisspetsialist Kristina LaRue selgitas, et neljandal tasemel on tunda õrna nälga ja näiteks kuuendal juba kerget rahulolu. Kui sa hindad end liiga näljaseks – ehk siis näljasus on skaalal 0-2 – siis peaksid erilist tähelepanu pöörama sellele, kui kiiresti sööd. Liiga kiiresti söömine ei saavuta rahulolutaset ja võid tunda nälga, ehkki kõht on tegelikult juba täis, kuid aju pole seda signaali veel saanud. Sellisel juhul võidki haarata magustoidu järele ning poole söömise pealt mõistad, et kõht on ääretult täis... ja oledki end ülesöönud.