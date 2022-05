Uuring kinnitab: üle 40-aastased sünnitavad nüüd sagedamini kui kunagi varem

Samas jälle noorte, alla 20-aastaste naiste seas on kordaja 7,1% langenud. Põhjuseks on teismeliste rasedate arvu vähenemine.

Kuigi vanemas eas sünnitajate arv aina kasvab, siis on enim sünnitajaid siiski 30–34 aastaste seas, kus iga 1000 naise kohta toimub 111 sündi. Hilises eas rasestumise tõenäosus küll aina paraneb, aga andmete põhjal on siiski selge, et suurem võimalus rasestumiseks on alla 35-aastastel.