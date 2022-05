Kuidas enda meeleolu ja meelerahu äreval ajal hoida? Enesearengutreener jagab lihtsat nippi: siis hakkavad muutused toimuma

Ta paneb südamele, et praegu tasuks jääda iseenda keskmesse ning proovida püsida oma lähedaste ja perega, tunnetada endas rohkem armastust, jagada seda lähedastele. „Hingake, rõõmustage, ärge unustage huumorit, mis on selles olukorras kõige parem ravim,“ ütles ta.

Kuidas säilitada endas huumor ja miks on see vajalik?

Trofimov tõdes, et praegu tuleb sotsiaalmeediast ohtralt tagasisidet, et inimesed ei oska kuidagi olla ning tunnevad, et peab olema tõsine ja kurb. Tema usub, et tegelikult tasuks hoopiski heita iseenda üle nalja.

„Teiste üle on kerge naerda, aga proovi nalja visata enda üle. See on võti, mis päästab maailma ja muudab õhustiku kergemaks. Siis hakkavad muutused ka toimuma, sest raskes energias toimuvad muutused raskelt, kerges energias aga kergemalt. Seega hoidke end rõõmsatena, tehke iseenda üle huumorit ning kasutage seda seal, kus on seda võimalik kasutada heas maitses,“ märkis ta.

Vihast ja hirmudest üle saamine

Trofimov nentis, et hirmudega juba on kord selline lugu, et kui me neile liiga palju mõtleme, enda ellu seda manifesteerime, siis ka kutsume neid oma ellu. See on puhas iseenda looming.

Ta ütles ka, et näeb tänapäeva maailmas palju seda, et me loome olukordi, mida tegelikult ei ole ja mida suure tõenäosusega ei tekigi.

Ta soovitas pigem mõelda hetkeolukorrale, mida sa saad teha, kuidas olla toeks oma lähedastele, kuidas tuua neile rahu ja rohkem armastust. „Siia üks väike mõttetera: terve elu kartis lammas hunti, aga ära sõi ta hoopis karjane,“ jagas Trofimov.