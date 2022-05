VIDEO | Arvutiga töötajatele! Kiropraktik Priit Kõrve õpetab tegema harjutust randmetele ja küünarvarrele

See harjutus annab parema verevarustuse ja leevendab lihaspingeid. Kusjuures saab seda teha mugavalt ka tööl istudes ning harjutus võtab aega vaid mõne minuti, nii et seda võib teha mitu korda päevas. Harjutuse nimi on „Väike laps palvetab Buddha poole“.