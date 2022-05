VIDEO | "Väga tüütu!" Lopsaka rinnapartiiga neiu: ma kuulen pidevalt üht ja sama juttu!

Seda teab rääkida TikToki kasutaja Katy Potts, kes otsustas tüütutest kommentaaridest lausa ühe videopostituse teha.

Põhjus, miks naine palju tähelepanu peitub tema rinnapartiis, mis on keskmisest suurem ja loomulik.

Lisaks sellele, et võõrad mehed teda pidevalt jõllitavad, teevad palju kommentaare ka naised, stiilis: "Te peaksite osa neist ka mulle annetama" ja teised pärivad alatasa: "kas nad on üldse loomulikud?"

Paljud naised jätavad Katy piltide alla ka kommentaare, kus käsivad lopsakat büsti eriliselt väärtustada, sest on inimesi, kes maksavad, et sellist büsti saada.

Vanemad naised tunnevad aga muret selle pärast, et ega neiu selg ei valuta.



Mitmed naised lisasid postituse alla ka kommentaare, et see olukord on ka neile tuttav ning täpselt sama tüütu!

allikas: The Sun