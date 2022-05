Praeguste ilmadega ideaalne: lõbus treening, mida tehes võid tunni ajaga kulutada kuni 600 kilokalorit

Sulgpalli järjest suureneva populaarsuse taga on veel tõik, et lõbu ja hasardi kõrval pakub see lühikese ajaga tõhusat füüsilist koormust üle kogu keha. „Mitmete uuringute andmeil kulub sulgpalli mängides tunnis 600 kilokalorit,“ kinnitab Silja ja lisab, et sundasendites töötajaile võiks just sulgpall olla hea treening lihasepingete ennetamiseks. Seda enam, et üle keha erinevate lihasgruppide treenimisele suurendab see ka vastupidavust ja võhma ning parandab koordinatsiooni. Teaduslikud uuringud kinnitavad, et regulaarselt sulgpalli mängivatel inimestel on väiksem tõenäosus südamehaiguste tekkeks ning madalam stressitase.