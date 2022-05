Saskia Alusalu nipid: efekti saavutamiseks ei ole vaja teha ainult pikki ja raskeid treeninguid, vaid olulisem on...

Üks kõige levinumaid põhjuseid, miks inimesed treeningud pooleli jätavad, on see, et trenn tundub liiga raske ning seda on keeruline lõpuni viia. Tihti viivad alustavad inimesed oma treeningud läbi liiga suure koormusega, millega keha ei suuda pikema aja jooksul toime tulla. Hea tervise saavutamiseks ning sporditegemise nautimiseks tuleks seda teha siiski sellise koormusega, mis inimesele endale rõõmu pakub ning ülemäära koormav ei tundu.

"Ei ole üht parimat liikumisviisi või treeningut, vaid iga inimene võiks leida endale kõige sobivama mooduse. Ühele meeldib linnas jalutamine, teisele metsajooks, samal ajal kui kolmas naudib pallimänge," kirjeldas Alusalu. "Ma tean palju niiöelda professionaalseid harrastajaid, kes teevad iga päev suht punases tsoonis trenni, sest nad ei tunne, et see on treening, kui nad täiega ei pinguta. See on kehale väga koormav, treening ei tohiks olla iga päev intensiivne."

Tema sõnul on väga oluline, et treening oleks suure intensiivsuse asemel vaheldusrikas ning püsiv. Alusalu sõnul tuleks alustada sellest, et läbi mõelda, milliseid liikumisviise saab inimene oma igapäevaellu sobitada, et see muutuks lõpuks harjumuspäraseks elu osaks. Viise selleks on mitmeid alates kas või sellest, et auto või ühistranspordi asemel minna igal hommikul tööle jala.

"Ühel päeval käid jalutamas, teisel päeval teed kodus jõuharjutusi, kasvõi kükke, kolmandal päeval võid Youtube'ist võtta mõne aeroobikakava. Kindlasti on siinkohal kasulik natuke nõu pidada kellegagi, kes jagab treeningsüsteemidest, eriti juhul, kui treening peaks hõlmama peale liikumise muid sihte," selgitas Alusalu.