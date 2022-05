Mitte lihtsalt kevadväsimus! Just need märgid viitava sellele, et peaksid aja maha võtma

Millised on märgid, mis viitavad sellele, et su hing on väsinud ja sa peaksid midagi ette võtma?

1. Sa tunned väsimust

Sa ei ole nagu tavaliselt. Sa ei tunne rõõmu vaid oled väsinud ja rammestunud. Mitte miski ei tee sind õnnelikuks.

2. Sa tunned, nagu poleks su koht siin

Sul on tunne, nagu kõik ei ole nii, nagu peaks olema. Sa tunned, et paljud asjad on kaotanud mõtte.

3. Sul on tunne, nagu sind ei armastataks

Isegi kui sind armastatakse ja sinust hoolitakse, ei tunne sa seda. Sa oled inimestest eemaldunud.

4. Sa oled murelikum kui tavaliselt

Su närvid on pingul. Sa oled masenduses ja ei oska end maha rahustada.

5. Su peas valitseb segadus

Ja sa ei tea, kuidas selgust leida.

6. Sa ei tea enam, kuidas teisi aidata

Ja sa ei tea, kas keegi vääriks seda, et sa teda aitaksid. Sa ei taha kedagi näha. Aga sa aitad teisi ikkagi. Ja ei tunne end hästi.



7. Sa tunned füüsilist väsimust

Sa tunned väsimust. Su keha ja vaim on väsinud. Kui hing on väsinud, väsib ka keha.

8. Sa leiad endale vabandusi

Sa sisendad endale, et kõik saab korda ja leiad endale vabandusi. Aga see ei aita sind. Sa pead midagi ette võtma selleks, et asjad muutuksid.

9. Sa kardad tulevikku

Sa ei tea, mis sinust saab. Sa tead ainult, et see ei lähe kokku su plaanidega ja soovidega, aga sa leiad ikkagi vabandusi, et mitte midagi muuta. Sa on ohtlik tee, mis viib allapoole.

10. Sa ei armasta ennast

Sa ei ole enda vastu hea. Ja see muudab ainult asju hullemaks.

allikas: Kodused Lood