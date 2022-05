Ärrituvus, väsimus, kõhuprobleemid... Apteeker selgitab levinud sündroomi tekkepõhjuseid ja leevendamise võimalusi

Benu veebiapteegi farmatseudi Triin Hirvlaane sõnul on PMS-i sümptomid naistel isesuguseid ja võivad ka kuude lõikes erineda. “Kõige levinumad sümptomid on näiteks ärrituvus, ärevus, nutuhood ja teised meeleolumuutused, aga ka väsimus, keskendumisraskused, unehäired, kõhuvalu, kõhugaasid, kõhulahtisus- või kinnisus. Niisamuti lihasvalu, peavalu, rindade tundlikkus, nahale võivad tekkida vistrikud või komedoonid, juuksed muutuda kiiremini rasuseks, võib tekkida ebatavaline söögiisu või libiido muutused,” loetles apteeker ridamisi erinevaid PMS-i avaldumisviise.

Kuigi premenstruaalse sündroomi põhjus pole Hirvlaane sõnul täpselt teada, on mõjutavaks teguriks hormonaalsed muutused. “Samuti võib rolli mängida nii-öelda ajukeemia ehk näiteks serotoniini kõikumine, mis mõjutab omakorda meeleolu. Vähene serotoniini kogus võib põhjustada ka depressiooni ilminguid, uneprobleeme ja samuti väsimust,” selgitas Hirvlaan.

Kui elustiili muutuste ja tervisliku toitumisega ei õnnestu premenstruaalset sündroomi vähendada ja sümptome kontrolli all hoida ning need häirivad igapäevategevusi, siis soovitab apteeker pöörduda arsti poole. “Sel juhul oleks kasulik pidada sümptomite kohta päevikut, siis on arstil ja ka endal lihtsam jälgida, millal sümptomid ilmnevad.”