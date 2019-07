Trenni tegemiseks ei ole ilmtingimata vaja raha! Nende tegevuste abil saab saledaks täiesti tasuta

Uute hobidena võiksid proovida ka näiteks lauatennist, mille laudu leiab üle kogu linna. Kes otsib lapsele uut hobi, see võiks minna Pelgulinna neljapäevikule, kus õpetatakse tõukerattaga uusi trikke ja saab teiste lastega sõita. Ka see on tasuta ja toimub suve lõpuni.

4. Internet on tasuta treeninguid tulvil

Kes soovib toas trenni teha, see võiks otsida inspiratsiooni Youtube´i videodest. Valida on väga erinevate kanalite vahel vastavalt sellele, kas soovid treenida mingit kindlat piirkonda või teha üldkehalist treeningut. Alternatiiv on treenida ka mõne telefoni tõmmatud rakenduse abil.

Oluline on leida võimalus, kuidas harjumuspärase jõusaali- või rühmatreeningu asemel saada samalaadne koormus kätte puhkusel või maakodus viibides. Kui senini on eesmärgiks olnud üldine hea enesetunne, siis seda eesmärki on võimalik täita ka metsajooksu või mererannas tempokat jalutuskäiku tehes. Kui aga eesmärgiks on lihasmassi kasvatamine, siis võiks proovida mõnda välijõusaali.

Kui soovid rohkem nippe, kuidas säästlikumalt elada, siis liitu #Kogumispäeviku grupiga Facebook´is.