Paljusid eestlannasid inspireerinud treener selgitab, mille tulemusena hakkab ülekaal salakavalalt kogunema

Hea vormi saladuseks ei pea ta kindlasti väärarusaama, et iga päev peaks tundide viisi treenima. „Mina treenin juba aastaid neli korda nädalas ja üks trenn kestab ajaliselt umbes üks tund. Toitun mitmekesiselt ja söön põhimõtteliselt kõike. Armastan näiteks väga magusat ja kui on sünnipäev, reis või mingi muu üritus, siis ikka söön kooki ja joon ka mõned kokteilid. Ma ei tunne absoluutselt, et mu elu oleks kuidagi piiratud või karm.