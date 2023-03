Psühholoog kinnitab: äraütlemine on sinu ajule väga kasulik!

„Inimese evolutsiooni jooksul on olnud meie ellujäämiseks oluline olla aktsepteeritud ja gruppidesse kaasatud“ ütleb Leary. Ja see on põhjus, miks inimene tunneb valu, kui on pidevaid äraütlemisi. Küll aga ei tohiks seda nii tõsiselt võtta, sest kui võtad äraütlemist isiklikult, kannatab sinu enesehinnang. Aga kui sa omistad selle maailma üldisele ebaõiglusele, tekitab see sinus pahameelt. „Anna endast parim, et anda probleemi realistlik hinnang,“ ütleb Leary.

Kui keegi ei helista sulle mõne päeva jooksul tagasi, äre kiirusta järelduste tegemisele, et ta ei taha rääkida. Nad võivad olla haiged või hõivatud. Samuti aitab see meeles pidada, et tõenäoliselt ei öelda sulle ära nii palju, kui arvad või kardad. „Inimesed tõlgendavad ambivalentsust ja neutraalset äraütlemist valesti,“ ütleb Leary.

Pea meeles, et tagasilükkamine on iga inimese normaalse elu osa ja kui sul on selle pärast halb enesetunne tähendab, et sinu aju töötab õigesti, ütleb Leary. „Asjaolu, et tunnete end äraütlemise pärast halvasti, tähendab, et oled normaalne inimene.“



Allikas: CNBC