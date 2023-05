Tippjuht Kai Realo meenutab: olen ka ise talutanud inimesi ukseni ja saatnud nad puhkama

„Suurim kriitik inimesele on tema ise. Kuidas enda ülepiitsutamise lõksu vältida? Aitab tööde prioritiseerimine ja ülesannete kirja panemine, et saada selgust, mis need asjad on, mis tuleks ära teha,“ selgitas tippjuht Kai Realo Eesti esimesel logelemise konverentsil „Kuidas süütundeta logeleda?“.