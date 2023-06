ARVAMUS | „Kardan, et enamik neist naistest kahetseb mingil ajahetkel kibedalt ja alles siis, kui on juba liiga hilja.“

„Kindlasti pole mitte mingit kadedust, ainult piiritult kahju on temast ja teistest naistest, kes sellise valiku on teinud. Nad on jäänud ilma elu kõige imelisemast kogemusest! Kardan, et enamik neist naistest kahetseb mingil ajahetkel sellist otsust kibedalt ja kardetavasti alles siis, kui on juba liiga hilja.

Enne laste saamist ei saanud minagi kuidagi aru nendest ütlustest, et lapse ilmale toomine muudab kogu elu, et see muudab kõike. Arvasin, et mul on elust üsna adekvaatne ettekujutus ja lapse saamine ei saaks seda muuta. AGA see tõepoolest muudab, nii imelist seiklust nagu lapse ilmale toomine ja kasvatamine ei olegi võimalik ette kujutada. Võid ju arvata, et tead lastest kõike, aga tegelikult ei tea sa enne lapsevanemaks saamist mitte midagi...“