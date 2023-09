Märka märka! Just need on „vaikse“ depressiooni sümptomid, mida esmapilgul seostadagi ei oskaks

Sümptomid, mis võivad viidata depressioonile on märgatavad ka sotsiaalses käitumises. Näiteks väldib inimene kontakti sõpradega ja osaleb vähem ühiskondlikes tegevustes. Samuti on ta loobunud või pannud pausile oma hobid ja huvid, millega sai varem rõõmuga teletud. Samuti võib depressioon anda märku ka peresuhtes, kus mittemõistmine ning süüdistamine on muutunud sagedasemaks kui varem.

Seega tasuks meil kõigil teada, et depressioon on midagi enamat kui lühiajaline halb tuju või kurbus, depressioon on haigus. Depressiooni korral on inimesel raske oma igapäevase eluga toime tulla ja ta on kaotanud lootuse, et tulevikus võiks paremaks minna.