Armastatud näitlejanna Jennifer Aniston jagab tippvormis püsimise saladusi: see on keeruline, kuid nii oluline

Väljaandes jagas näitlejanna nelja reeglit, millest püüab võimalikult täpselt kinni hoida. „Ma joon palju vett, liigun iga päev, proovin süüa täisväärtuslikku värsket toitu ja magada nii palju kui võimalik,“ sõnas Aniston.

„See viimane osa on minu jaoks keeruline, kuid see on nii oluline,“ lisas ta. “Ma tunnen seda, kui ma ei puhka piisavalt.“

Lisaks eelnimetatult tunnistas näitlejanna ka seda, et piirab teadlikult ekraanide kasutamist, et hoolitseda ka oma vaimse tervise eest. „Püüan olla väga tähelepanelik selle suhtes, mida ma oma pähe lasen,“ ütles Aniston ja lisas, et see tähendab tema jaoks ka vähem telerivaatamist.

„Meie maailmas on hetkel nii palju väljakutseid, me kõik hoolime sellest, mis maailmas toimub, kuid sellegipoolest on oluline osata end sellest ka välja lülitada,“ sõnas naine.

allikas: People.com