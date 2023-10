Mürgise ämmaga läbi saamine võib olla keeruline. Ja selle kõigega tegelemine võib olla kurnav. Tähtis on paika panna kindlad piirid, seada esikohale enda haolu ja vajadusel otsida teraapiat või nõustamist. Sinu emotsionaalne ja vaimne tervis on kõige tähtsam ning sul on täielik õigus seda kaitsta.