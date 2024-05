Lihal ja lihal on tohutu vahe! Vajalikud nõuanded, kuidas poeleti ääres targemaid valikuid teha

Reeglina on taimne toit kliima vaates kindel valik – alati tagasihoidliku kliimamõjuga. Eriti väikese mõjuga on mitmeaastased viljad, samuti kohalikud hooajalised viljad. Samas on siingi erandeid, mida mõjutab enim tootmisviis, aga ka transport ja pakend. Näiteks Lõuna-Euroopa päritolu oliiviõli mõju on kliimale üsna suur. Samuti on Kagu-Aasia päritolu riis kordades suurema mõjuga kui meie oma teraviljatooted või köögiviljad, seega ka taimsete toorainete mõju võib erineda. Kohaliku värske toidu eelistamise kasuks räägib ka asjaolu, et transpordiga kaasneb riknemise risk. Samas näiteks Hispaania kurk on väiksema mõjuga kui Eesti liha ehk transpordi mõju ei tasu ka ülehinnata.

Üldiselt teatakse, et loomakasvatuse mõju keskkonnale on suur, aga ei mõelda, et see võib sõltuvalt loomast, kasvatamise asjaoludest ja veel mitmetest detailidest erineda kümneid kordi. Kõige suurema kliimajalajälje jätavad endast maha veised, aga ka lambad, kitsed ja teised mäletsejad, kes rikuvad sõna otseses tähenduses õhku metaanigaasiga. Tõsi, rohumaaveiste ja -lammaste mõju on palju tagasihoidlikum – mitte et nad gaase õhku ei paiskaks, aga neid karjatades seotakse süsinikku rohumaadesse, samuti panustavad nad niiduelupaikade elurikkuse hoidmisse. Sigade kliimamõju on kordades väiksem kui veistel, sest siga metaani ei puuksuta. Lindudel on sigadega võrreldes veel oluliselt väiksem mõju, kuigi võrreldes taimetoiduga siiski suur. Kliimamõju tekib näiteks sigadele ja kanadele söödetava soja kaudu, sest sojapõlde luuakse sageli vihamametsade asemele. Loomulikult mõjutab kliimamõju ka kasvupiirkond, transport ja muud tegurid, mistõttu on arusaadav, et samadel tingimustel kasvatatud Austraalia ja Eesti lammas on Eestis tarbides erineva jalajäljega. Liha tarbimisest ei pea loobuma, küll aga tarbitavatele kogustele tähelepanu pöörama. Neid fakte teades on lihtsam teha tasakaalukamaid valikuid nii kliima kui tervise seisukohast vaadetes, lisainfot võib vaadata ka lihafoor.ee lehelt.