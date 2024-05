Sisetunne ei valeta... ja need märgid samuti! Vihjed, et su mehel terendab silmapiiril mõni teine naine

Kui mees on armunud kellessegi teise, tunneb ta end kahtlemata süüdi oma naise ees. Tunnistab ta seda siis või mitte, aga ta tunneb sellisel puhul ennast halvasti sinuga koos olles. Nagu laps, keda teolt tabatakse, tunneb ta ennast süüdi, olles sinuga koos. Keegi ei ole vastutav oma tunnete eest, sest tundeid ei saa valida, igal inimesel on õigus valida, kas ta jääb truuks või annab oma tunnetele vaba voli. Seega, kui su mees on muutunud eemalolevaks ja veedab sinuga vähem aega, on võimalik, et talle on hakanud meeldima keegi teine.

Kui mehele on hakanud teine naine meeldima, hakkab ta tundma huvi samade asjade vastu, mis seda naistki huvitavad. Sellepärast tahab ta proovida uusi asju. See on ettekääne, et leida rohkem ühiseid teemasid selle naisega ja olla tänu sellele temaga lähedasem.

Tegelikult vaevavad teda ennast suured kahtlused. Ta on segaduses. Jah, see teeb sulle ka haiget. Aga praegu pole õige hetk selleks, et talle stseeni korraldada. Sa pead olema mõistev ja hooliv ning tegema kõik, et ta räägiks sinuga ausalt ja avameelselt. Võib-olla oleks hea isegi konsulteerida pereterapeudiga, kes oskaks teid kõige paremini aidata ning tulla sellest olukorrast välja.

Kui mees tunneb külgetõmmet mõne teise naise vastu, paneb see teda oma suhte üle rohkem järele mõtlema. Ta ei tunne enam huvi mitte millegi vastu, otsib kogu aeg probleeme juurde, tahab rääkida asjadest, mis teid omavahel tülli ajavad. Ta tahab sulle selgeks teha, et te ei saa omavahel läbi.

Ka nii võib olla, et mees hakkab vastupidi tagasi ajama ja väitma, et see naine talle üldse ei meeldi. Ta leiab selle naise juures palju vigu ja puudusi. Kuidas ka ei ole, kui ta tihti mainib oma jutu sees mingit naist ja selle naise nime, siis peaksid sa võtma seda tõsiselt.

Enamikul kordadest on tegemist naisega, kes kuulub teie tutvusringkonda või siis naisega, keda ta tihti kohtab. Selleks võib olla mõni sõbranna või tuttav. Ettevaatlik tuleb olla siis, kui sa kuuled, et ta viitab tihti sellele naisele. Mõned mehed teevad seda selleks, et hajutada sinu kahtlusi või siis panna sind harjuma uue olukorraga.

Ta on muutnud oma harjumusi

Kui sa märkad, et su mees on muutnud oma harjumusi, tuleb sul olla eriti tähelepanelik. Meestele meeldib tavaliselt oma harjumuspärane elu. Kõik muutused võivad olla märgiks sisemisest konfliktist ja püüdlusest muuta midagi oma elus. Sellisel puhul tuleb härjal sarvist haarata ja küsida otse, mis nende muutuste tegelikuks põhjuseks on? Tavaliselt katsub mees sind sellepeale segadusse ajada, sest ta ise ei saa veel täpselt aru, mis ta südames toimub.

Ta on hakanud enda eest rohkem hoolitsema

Isegi, kui ta hoolitses ka varem enda eest, siis mees, kellel on tekkinud silmarõõm, teeb kõik, et sellele naisele meeldida. Näiteks paned sa tähele, et ta on hakanud ennast rohkem sättima ja lööb ennast üles iga kord, kui välja läheb, valib kaua, mida selga panna, ostab uusi riideid, tahab korraga moega kaasa käia ja liitub mõne spordikubiga. Kui mehel on tekkinud teine naine, teeb ta kõik, et tõmmata selle naise tähelepanu ja näidata ennast parimas valguses.

Ta ei jäta enam oma telefoni vedelema

Meie ajastul on lihtne teada saada, kuidas kaaslase truudusega lood on. Piisab, kui heita pilk tema telefonile. Selles väikeses ja pealtnäha süütus aparaadis on peidus kõik meie saladused ja kogu meie eraelu. Kui su kaaslane kannab korraga kogu aeg oma telefoni kaasas, on vahetanud koodi, saab imelikke kõnesid ja veedab rohkem aega sotsiaalmeedias, võib selle taga olla teine naine.

Ta väldib füüsilist kontakti

Viimane märk, mis on samuti kõige selgem ja ehedam tõend, on see, et su mees ei taha enam sinuga intiimsust jagada. Mida sa ka ei tee, et tõmmata teda enda poole, ta hoiab ikkagi sinust eemale.

Mida edasi teha?

Kui asjad omavahel on lahti räägitud, tuleb võtta vastu otsused ja neist kinni pidada. See on täiesti normaalne, kui üks inimene tunneb külgetõmmet kellegi teise poole. Mingil tingimusel aga ei tohiks seda suhet edasi arendada. Su mees peab valima. Lõpetama selle suhte ja keskenduma sinule või tegema lõpu teie suhtele. Sina ei pea olema kolmas ratas. Kui ta tahab sinuga jääda ja on nõus unustama selle naise, siis tuleb anda teie suhtele uus võimalus.