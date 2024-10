Levinud diagnoosi saanud Paris Hilton: see on midagi, mida ma varem varjasin, muretsedes, kuidas seda võidakse mõista

43-aastane tõsielustaar ütles ajakirjale Teen Vogue, et osaliselt tema ATH-sümptomite tõttu saadeti ta teismeeas probleemsete teismeliste asutusse, aga diagnoos aitas tal hilisemas elus omaks võtta kõik selle, mida ta pidas oma nõrkadeks külgedeks.

„Kui olin täiskasvanuks saanud, öeldi mulle alati, et olen liiga energiline, hajameelne, liiga jutukas – lihtsalt liiga palju kõike,“ alustas Hilton oma lugu.

„Soovin, et keegi oleks küsinud: „Mis tegelikult toimub?“ Selle asemel tundsin aastaid, et mind mõisteti valesti, ja karistasin end selle eest, kuidas mu aju töötas. Alles palju hiljem avastasin, mis tegelikult toimub,“ jätkas Hilton, enne kui arutles selle üle, et ATH jääb naistel ja tüdrukutel sageli diagnoosimata.

„Alguses tundus diagnoosi saamine nagu silt – miski, mis pani mind endasse tõmbuma, määratles mind selle järgi, mida ma teha ei saanud. Tundsin, et see teeb mind teistest erinevaks,“ tunnistas ta. „See on midagi, mida ma varem varjasin, muretsedes, kuidas seda võidakse mõista. Kas inimesed arvavad, et olen liiga hajevil, liiga keskendumisvõimetu või edutu? Kuid need katsumused on vaid mündi üks külg. Teine pool paljastab hoopis midagi ilusat: loovuse, kire, vastupidavuse ja aju, mis töötab julgelt, ootamatult.“

Nüüd tunnistab kahe lapse ema Paris Hilton, et ATH ei ole tema jaoks piirang. „See on supervõime! See on minu salarelv maailmas, mis sageli käsib meil ohutult mängida ja mitte riskida,“ selgitas ta.

„Minu aju ei tööta sirgjooneliselt – see teeb siksakke ja uurib kaardistamata territooriumi, võimaldades mul piire murda ja annab mulle sageli eelise,“ lisas ta. „ATH on põhjus, miks ma olen suutnud suundumusi ette näha, see on andnud mulle loovust impeeriumi ülesehitamiseks, tõuget piire nihutada ja empaatiat inimestega sügavamal tasandil ühendust võtta.“

allikas: People.com