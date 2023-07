„Millal tahes mees palub sul midagi teha, ütle talle: jah, kallis.“ Pulmapäeva nõuandeid, mis on paare üllatanud

1. „Minu tädi ütles mulle, et keraamilise panniga on kõige parem oma abikaasat peksta.“

2. „Mu ämm ütles, et kui ma siin tarka mängin ei kesta meie abielu kaua ja tema 25 aasta pikkuse abielu saladus ongi see, et ta on alati oma mehe juuresolekul lolli mänginud. Kohtusin paar aastat hiljem tema abikaasa armukesega. Tema oli kõrgharitud edukas advokaat.“

3. „Mu abikaasa ema ütles talle tema esimese abielu alguses: „Ära ütle talle kunagi ära, kui ta seksida tahab, muidu läheb ja otsib ta seda mujalt.““

4. „Mu õe ämm ja äi ütlesid talle: „Ole mõistev, kui ühel hetkel on tal tüdruksõber. See ongi miski, mida mehed teevad, kui nad ei tunne, et neid kodus armastatakse või neist hoolitsetakse. Neil on teistsugused vajadused, ja kui nad endiselt pere üleval peavad, on kõik hästi.“ Võite kujutada ette, kui truu ta äi oli.“

5. „Mu ema vanaema: „Armatsege iga kord nii, nagu see oleks teie viimane kord.““

6. „Mu sõber ütles mu naisele: „Suuseks päevas hoiab armukesed eemal.““

7. „Pruutneitsi ütles pulmapäeval mu naisele: „Statistiliselt on sul nüüd kolm korda suurem tõenäosus surra oma abikaasa kui võõra käe läbi.“

8. „Mu vanaonu tõmbas mind kõrvale ja ütles: „Kuula, ma muudan su elu nüüd väga lihtsaks. Lase naisel kõik otsused teha!“ Mina sellega küll nõus ei ole. Ma ei abiellunud selleks, et uksematt olla või uksematt endale saada. Ma abiellusin inimesega.“

9. „Mulle öeldi, et Jeesus on meie abielus kolmas „partner“ ja hea oleks, kui me ta pildi oma magamistuppa riputaksime.“

10. „Olen küll nüüdseks lahutatud, aga mu ema ütles mulle selle peale, kui fotograaf palus tal mulle nõu anda, et ma ostaksin kohe peale pulmi sekskiige. Sellest hetkest sai häid pilte, aga ma olen siiani hirmul ja see oli kümme aastat tagasi.“

11. „Mu tädi ütles: „Millal tahes palub mees sul midagi teha, ütle talle „jah, kallis“ ja tee siis edasi seda, mida tahad.“

Allikas: Thought Catalog