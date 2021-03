Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann: nädalavahetusel kasutasin veel viimast võimalust külastada mitmeid huvitavaid näituseid

„Viirus ju ei küsi, mis valdkonnas tegutsetakse. Kui sellises ruumis liikumine pigem on aga ohutu ning koroonalevikule mõju ei oma, võiksid ka näituseasutused olla avatud,” ütleb Hoffmann, kes on kurb, et hoole ja armastusega tehtud näitused ning kunstnike looming jääb külastajale suletuks. „Teisalt aga mõistan, et praegu tuleb ühiselt pingutada selle nimel, et kriisisituatsioon võimalikult kiirelt mööduks,” loodab ta ja lisab, et tunnetab sarnast mõistmist kogu valdkonnas.

Siiski loodab direktor salamisi, et Tartu Kunstimuuseumisse pääseb Eike Epliku ja Tiit Pääsukese väljapanekuid vaatama juba aprillis.

Virtuaalsed alternatiivid

Kuigi muuseumid on suletud kogu märtsikuu vältel, saavad ainsana veidi puhata vaid saaliteenidnajad. Muu tiim nuputab lisaks kõige selle “tavalise” kõrvalt ka viise, kuidas piirangute ajal siiski võimalikult palju kunsti inimesteni viia.