Südamevalus naine: olen armunud 15 aastat nooremasse kolleegi, kas peaksin ta ära unustama?

“Olen 44-aastane naine ja pikemat aega vallaline olnud. Õigemini pole mul kunagi kellegagi suhtes olles tulnud seda tunnet, et just temaga tahaksin vanaks saada. Seetõttu on läinud ka mööda aeg lapsi saada, mis mind väga kurvaks teeb. Viimased kuud on kontoris lubatud kohal käia vähendatud koosseisus ja olen seeläbi üht kolleegi paremini tundma õppinud. Lausa nii hästi, et olen temasse kõrvuni armunud! Ta näeb suurepärane välja, tundub, et meie maailmavaated ühtivad ja kõkutan tema juuresolekul naerda nagu noor plika! Oleme flirtinud ja naljatanud, et “näe, mõlemad vallalised, paneme leivad ühte kappi”, kuid ma ei saa aru, kas tema jaoks on need lihtsalt tühipaljad naljad või on temagi minust huvitatud.