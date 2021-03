Tõuse ja sära! 10 minutiline hommikurutiin, mis tõmbab nädala hoogsalt käima

Kui sinu elutempo on piisavalt kiire, siis tuleb ka tegutseda kiiresti. Kui leiad oma kehale need 10 minutit, on ta sulle kogu päeva tänulik.

3 minutit: venitusteks

Selleks, et keha saaks aru, et nüüd on aeg jälle tegus olla- alusta hommikut venitusega.

Ava aken ja venita end, et keha hakkaks tööle ja saaks aru, et nüüd on aeg ärgata. Avatud aken täidab toa karge õhtuga, mis kosutab nii sinu keha kui ka meeli.

3-5 minutit: külma vett näkku

Muidugi kuulub hommikune näopesu iga inimese hommikurutiini juurde, kuid meie ei mõtle siinkohal, et peaksid lihtsalt nägu pesema. Nimelt kasta seda kolm korda jääkülma veega. See mitte ainult ei ärata sind üles vaid paneb kehas liikuma ka õnnehormoonid ning omakorda ahendab veel ka poore!





5-8 minuit: aeg planeerida päeva!

Pane paika oma päevapaan. Mõtle läbi, millised on need asjad, mida soovid täna kindlasti ära teha. Seejärel kirjuta need omale üles. Nii on sul kogu päev silme ees nimekiri, millest ei sa kõrvale hiilida.

8-10 minutit: klaasike sidrunivett!

Enne kui hommikukohvi järele haarad, joo klaas sooja vett sidruniga. Sidrunivesi kiirendab seedimist, annab energiat, parandab tuju ja toetab ka sinu immuunsust. Selle maitsva joogi on oma hommikurutiini lisanud mitmed staarid, sealhulgas ka supermodell Miranda Kerr.

Loe ka, kuidas Eesti naised end kodukontoris motiveerivad SIIT.