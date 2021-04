Pandeemia on tekitanud meile “luksuspõied“ — loe, mida see tähendab ja kuidas see sinu tualettruumikülastusi muutunud on

"Kuna tualettruum on lähedal, siis on meie põied harjunud kiiremini endast märku andma," sõnab doktor Zoe Williams ning põhjendab seda sellega, et kodus olles läheme me kohe tualetti kui tunneme vähimatki vajadust. Willams nimetab seda hellitavalt "luksuspõie sündroomiks".