Tagantjärele tarkus | Naine avaldab: need on asjad, mida oleksin tahtnud enne rinnaimplantaatide paigaldust teada

“Olen 90ndate laps ja kasvasin üles Pamela Andersoni kuusa jooksustseeniga sarjast "Rannavalve", ilmselt tänu sellele kinnistus ka minu arvamus sellest, et täidlane rind on kena. Võimalik, et just seepärast, et mul endal polnud seal justkui midagi.” räägib Brianna Lewis.

"Kui olin 22-aastane, oli mul A-korv ja otsustasin seda muuta. Sama otsustas tol aastal ka 399 439 ameeriklast. Valisin hoolikalt oma kirurgi ja väljusin haiglast täidlase B-korviga. Tundsin, et mu keha on tasakaalus ja harjusin uute rindadega kiiresti. Nüüd 35-aastasena on mu rinnad lõdvemad ja veidi ka vajunud, aitäh imetamine ja gravitatsioon! Üks asi aga pole muutunud: on väga tõenäoline, et kui lased ühe iluoperatsiooni teha, ei jää see su viimaseks," ütleb Lewis ja loetleb nimekirja neist asjadest, mida ta oleks tahtnud enne rinnasuurendusoperatsiooni teada.