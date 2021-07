Tervislik hommikuamps! Seitse mõjuvat põhjust, miks süüa avokaadot

Kasulikud rasvad

Avokaado sisaldab hulgaliselt niinimetatud häid rasvu nagu näiteks oleiinhapet, mis vähendab kehas põletikulisi protsesse.

Sisaldab hulgaliselt vitamiine

Avokaadi sisaldab olulisi B6, C, E vitamiine, kaaliumi ja fooliohapet, mis on iseäranis oluline rasedatele ja lastele. Uuringud näitavad, et rasvarikas dieet, kui rasv on küllastamata, võib tegelikult kaitsta südamehaiguste vastu, ka aitab avokaado tõrjuda teatud tüüpi vähktõbe.

Ennetab suhkruhaiguse teket

Teadlased on välja selgitanud, et kui iga päev süüa üks avokaado, hoiab vererõhu kontrolli all.

Hoiab noorena!

Avokaadod sisaldavad antioksüdante, mis hoolitsevad rakkude uuenemise eest. Ka luteiin, vitamiinid C ja E sisaldavad endas suurt kogust antioksüdante, mis aeglustavad vananemisprotsessi ning hoiavad ka silmad korras.

Parandab ainevahetust

Avokaado sisaldab hulgaliselt vajalikke kiudaineid, mis omakorda aitavad seedimist korrastada. Üks avokaado sisaldab keskeltläbi 13 grammi kiudaineid, mis on 54% päevasest vajadusest.

Aitab kaalust alla võtta

Avokaado on väga toitaineterikas, täites korralikult kõhtu. Erinevad uuringud on näidanud, et kui päeva peale süüa ära üks terve avokaado, ei ole sul vajadust näksida.

Lihtne kokata!

Avokaadot võib süüa nii paljalt, lõigates seda võileiva peale või valmistada sellest erinevaid mõnusaid roogi- näiteks nagu salateid.

allikas: allwomanstalk.com