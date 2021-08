Kui miski ei ole enam nii nagu varem: need märgid viitavad sellele, et aeg on töökohta vahetada

Tuleta meelde, kui sa lapsena ei tahtnud kooli minna, siis leiutasid sa mingi vabanduse, et mitte minna. Täiskasvanna võib olla samamoodi- kui su töökoht sulle enam ei meeldi, siis on sul raske hommikuti ärgata. Ja sa leiad ükskõik millise vabanduse, et sinna mitte minna või jõuda kohale hiljem, kui vaja.

Sa ei suuda midagi teha, sa ei anna endast 100%, sest sa pole enam oma mõtetega töö juures. Sa oled aru saanud, et sa ei suuda sama asja kogu elu teha. Kui sa oled sellest aru saanud, siis on aeg tegeleda millegi muuga. Selline virelemine ja paigalseis hakkab lõpuks su vaimsele tervisele ja ka töökaaslased panevad seda mingil hetkel tähele.

Töö peaks sind köitma ja motiveerima, uued väljakutsed pakkuma põnevust. Kui su töö on aga sulle igavaks muutunud, siis pole sul vist enam seal midagi teha. Sul on vaja uusi väljakutseid, võimalusi end tõestada.

Inimene, kellele meeldib see, millega ta tegeleb, räägib sellest meelsasti. Ja tundide kaupa. Kui sa aga ei taha oma tööst rääkida, siis peab tõele näkku vaatama ja on aeg uut lehte keerata.

Kui sa oled koguaeg ärritunud iga asja pärast, mis su tööd puudutab, kui miski sulle enam rahulolu ei paku, kui miski pole sinu silmis piisavalt hea, kui su töökaaslastel on halb iseloom, kui su kontoritool on ebamugav, siis mõtle, miks see nii on. Kui sa koguaeg hädaldad, on midagi tõsist lahti.