Lugeja: kuidas öelda sõbrannale midagi, mida kõik peale tema juba teavad, kuid mis teda alandaks?

Mõistagi ei ole see õige, tegemist on ju tobeda apsakaga ja ma ei solvuks sellise asja peale. Oleksin pigem tänulik, et ta mind häbist päästab. Ei taha ju eluarmastust kohates välja näha, nagu oleksin kinnise asutuse valve alt plagama pannud.

Samas mõistan meesterahvast, kes seoses oma tüdruksõbra probleemiga ennast delikaatsest olukorrast leidis. Kuidas sellist asja armsamale öelda? Mul endal on natukene sarnane olukord. Nimelt räägivad juba pea kõik meie seltskonnas, et mu sõbranna higilõhn on talumatu. Ta on väga puhas ja atraktiivne naine, kes hoolitseb enda ja oma hügieeni eest laitmatult. Ma ei saa aru, kas ta siis tõesti ise ei tunne seda?

Kunagi me ei saanud seltskonnas aru, kust see hais tuleb. Pikapeale panime aga pildi kokku. Kõigepealt rääkis üks, siis teine, nüüd viskame kõik sellel teemal sõbralikult nalja. Samas teise inimese probleem ei ole ju midagi sellist, mille üle võiks nalja visata. Tunnen aga, et nüüd on väga keeruline oma sõbrannale tema higilõhna kohta vihjata, selgitades, et kõik juba teavad ja tunnevad. Olgu veel öeldud, et tegemist ei ole tegelikult lõhna, vaid suisa haisuga.

Kuidas öelda lähedasele inimesele, kellest väga hoolid, midagi ebamugavat, mis teda paratamatult piinlikku olukorda paneb?