Kas ka sinul? Just see on terapeut Ants Rootslase sõnul peamine probleem, mis inimestel on

Alla surutud viha tekitab probleeme

“Meil on kollektiivne teadvus, mida Freud hästi selgitas, kuhu koguneb kogu viha, mis inimeses on, kollektiivsel tasandil. Ja ühel hetkel see paisub nii suureks, et peab plahvatusega laiali minema. Need valukohad, mis maailmas on, erinevad riigid, plahvatavad,” arvas ta.

Ants soovitas inimestel julgeda rohkem oma viha teadvustada. Küll aga vihateraapiad, mida televiisorist on nähtud, ei ole tema arvates adekvaatsed. “Vihaga tegeletakse objekti suhtes. See tähendab, et me peame aru saama, mis objekti suhtes meil viha tekkinud on ja miks,” selgitas ta.

Nõuandeid, kuidas vihast kellegi vastu vabaneda

Ants rõhutab, et kuskilt on viha meie sisse saanud. Eriti palju on viha neis, kes on noores eas kogenud vanematepoolset või –vahelist vägivalda. “Lapse psüühika on kui õrn klaas, see ei tule sellega toime,” pani ta südamele.

Nii hakkab laps seda viha alla suruma või väljendama. Alla surudes võivad tulevikus tekkida depressioon, ärevushäired ja jõuetus.

Ta soovitas, et kui sa saad aru, kelle peale sa vihane oled – olgu see ema, isa või vend, kes sulle liiga teinud on, kujuta ette, et ta on toolis, võta padi kätte ja peksa seda tooli ja ütle kõva häälega välja kõik, mis sinu sees on. Seda võib teha, kuni tekib rahunemine. “Uskuge mind, see töötab. Aga kui tampida patja, teadmata, miks su sees viha on, siis see ei kao ära, saab vaid leevendust. Siis hakkab viha eskaleeruma, sest põhjus on jäänud lahendamata,” lisas ta.