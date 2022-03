Tõsielustaar oma tõsisest haigusest: valulik vahekord oli esimene sümptom, mis sundis mind abi otsima

Endometrioosi puhul paikneb emaka limaskesta sarnane kude kolletena väljaspool emakat ja seda esineb enamasti viljakas eas naistel. Nii ka Molly-Mae puhul, kes on oma fännidega sel teemal väga avameelne olnud. Hiljuti jagas ta näiteks videot sellest, kuidas tema taastumine operatsioonist on olnud.

"Minu kaks peamist sümptomit olid senini olnud piinav valu päevade ajal ja valulik seks. Ütlen ausalt, et valulik seks oli see, mis sundis mind oma probleemi lahendama ning välja selgitama, mis mu kehas viga on. Ma ei teinud seda ainult enda pärast, vaid ka oma elukaaslase Tommy pärast."

Staar tegi operatsiooni eelmisel aastal, aga tõdeb, et kuigi olukord on parem, siis pole valu seksi ajal siiski kadunud ja seepärast läheb ta veel spetsialisti juurde lootuses, et midagi annab veel teha. Naine lisab, et kogu protsessi juures on tema kaaslane ja ühtlasi sarja kaasnäitleja Tommy Fury olnud äärmiselt hooliv ja armastav.

Molly kirjeldas endometrioosi põhjustatud valu järgmiselt: "Asi läks nii hulluks, et ukerdasin voodis ja kartsin juba oma elu pärast, mõeldes, et kui mu keha kannatab nii piinava valu käes, mida see siis läbi elab? Mul oli tõesti nii valus, et kartsin, et ei ärka hommikul üles. See oli nii kohutav."

Video lõpus mainib staar, et tema teekond endometrioosiga võitlemisel on siiski veel pooleli ja lisab, et tegeleb sellega, enne kui mõtleb tulevikule ja sellele, kuidas see võib tema viljakust mõjutada. "Kuni ma ei pea sellele mõtlema, ei mõtle ma sellele. Üritan olla positiivne ja keskenduda oma teekonna jätkamisele, et saada paremaks."

