Kas 10 000 sammu või piisab 30 minutist? Neli treenerit avaldavad, kui palju peaksime tegelikult end liigutama

Liikuma peaks nii palju kui vähegi võimalik

Treener Anna Sarap selgitab, et hea tervise üks alustalasid on järjepidev tervislik eluviis, mis omakorda seisab mitmel sambal nagu liikumine, stressimaandus ja toitumine. Tema esmaseks soovituseks oleks leida endale tugiisik, kes aitab sul startida ning on nõu ja hea motiveerijana toeks sellel teel, et tervislikust elustiilist saaks loomulik ja igapäevane osa sinu elust.

Kui palju liikuda, on tema sõnul individuaalne, kuid liikuma peaks nii palju kui parasjagu vähegi võimalik.

Nädala lõikes oleks kindlasti vaja jagada treeningud selliselt, et sinna mahuks lihastreeningut, kardiotreeningut ja ka treeninguid lihashoolduseks ja vaimule. Lihastreeninguid on kindlasti hea teha spordiklubis treeneri juhendamisel, kardiotreeningu saab teha ka välitingimustes, sest ka värske õhk on üks oluline hea tervise koponent.

"Pole olemas õiget ega valet liikumist

Treener Cätlyn Toomere sõnab, et füüsilise aktiivsuse puhul oleks vaja mõelda raamidest väljapoole, lähtudes iga inimese võimalustest ja soovidest. Pole olemas õiget ega valet liikumist. Iga inimene peaks endale leidma meelepärase treeningu, mida ta suudab järjepidevalt teha. Oluline on see, et liikumine valmistaks rõõmu.

Alustamiseks on hea eesmärgid seada väikeste sammudena

Treener Siim Veri jagab nippi, et kui pole ammu trenni teinud, siis pedomeetri (sammulugeja) muretsemine ning selle abil näiteks väikeste sammude kaupa eesmärkide seadmine on hea koht, kust alustada. Istuva elustiili puhul kasvõi alguses panna eesmärgiks 4000 sammu päevas ning siis aja jooksul suurendada.

Ta soovitab lähtuda Tervise Arengu Instituudi soovitustest: "Soovitatav on tegeleda iga nädal vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega või 75 minutit tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega või neid omavahel kombineerida. Lisaks on soovitatav teha vähemalt kahel

päeval nädalas lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi (nt jõuharjutused, raskuste kandmine või liigutamine)."

Oluline on vähemalt 30 minutit liikuda