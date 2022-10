Eestlannad pihitoolis | Naised avaldavad põhjused, mis on nad tõuganud teise mehe käte vahele...

„Pean kahjuks tunnistama, et olen tõesti olnud see naine, kes on petnud. Ma tundsin oma suhtes, et ei saa piisavalt tähelepanu, töö ja muud toimetused ning hobid tundusid mehe jaoks alati tähtsamad olevat. Aga minu armastus oli siiski suur ja lootsin naiivselt, et ühel hetkel mees muutub. Ja mõistab, kui hea ja tähelepanelik mina ikka olen. Ühel tööpeol, kui ma olin kahjuks palju napsitanud, sattusin ma jutujoonele ühe kolleegiga. Ta oli nii.. Siiras ja tegi komplimente ning märkas mu juures kõike. Ega palju ei läinud vaja ja ma petsin oma meest temaga. Üsna varsti peale seda läksin ma ka oma mehest lahku. Uhke ei ole, aga kohutavalt ei kahetse ka.. Meie suhe oli nagunii lõppemas.“ - Anna, 35