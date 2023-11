Uuring kinnitab: ootused mehelikkusele on ühiskonnas aja jooksul vähenenud, hinnatakse hoopis...

Vanema vanuserühma naised (50-59 ja 60+) leidsid aga, et mehelik olemise juures mängib lapse saamine enim rolli (71%), nooremad naised leidsid aga, et lapse saamine ei ole mehelikkuse puhul samaväärse tähtsusega kui näiteks pere eest hoolitsemine, mehe enesekindlus või sportlik eluviis ja head tervisenäitajad.

Uuringus osalenud naised hindavad meheks olemise juures enim partneri või pere eest hoolitsemist (92% naistest) ja enamik (91%) hindasid, et mehelik mees on kindlasti enesekindel.

Uuringust ilmnes ka, et pere eest hoolitsemine on võrdse tähtsusega pea kõigi meeste ja vanuserühmade esindajate puhul, kuid teistest mõjutajast kõrgemalt hindavad seda nooremad ehk 18-29-aastased mehed (85%).

„Terve mees on enesekindel ja tegutseb teadlikult ning see on osaks mehelikkusest – ega muidu vanasõna ei ütleks, et „Terves kehas terve vaim“ või „Hea tervis on suurim rikkus“,“ nentis Ratnik.

SYNLAB Eesti arendusjuht Kaspar Ratnik nentis, et kui inimese tervisenäitajad pole korras, siis on suur tõenäosus, et kannatab ka enesekindlus ning igapäevane tegevus – on see siis töö- või eraelu ja heaolu. Pikaajaliselt tervisevaldkonnas töötanuna peab ta oluliseks, et meeste terviseteadlikkus kasvaks ning tervisenäitajaid oleksid korras.

Üle-eestilisest uuringust, milles osales 1000 vastajat, ilmnes, et 91% meestest hindavad mehelik olemises väga oluliseks või pigem oluliseks enesekindlust ning 89% partneri või pere eest hoolitsemist. 60% meestest hindavad, et head tervisenäitajad on mehelikkuse puhul olulised ja samaväärselt arvavad mehed, et mehelikuks teeb neid lapse saamine.

Mis teeb mehest mehe? On see füüsiline või vaimne tervis, testosterooni tase ja seksuaalne tervis või hoopis käitumuslikud harjumused ja oskus hoolitseda pere ning lähedaste eest?

Stress ja eesnäärme tervisemured on meeste suurimad tervisealased mureallikad

Uuringust ilmnes ka, et valdav enamus mehi on oma tervise osas optimistlikult meelestatud ehk muretsetakse pigem vähe.

Pea pooled mehed (47%) hindasid, et tervislik seisund mõjutab mehelikkust mõningal määral ja 38%, et tervis on mehelik olemise oluline mõjutaja.

Peamiselt tunnevad mehed tervise osas muret stressi (49%) ja kasvatajate (44%) pärast.39% meestest tunnevad muret insuldi või infarkti riski osas. Ülekaal valmistab muret 43% meeste jaoks.

Vanuserühmade võrdluse puhul selgus, et nooremad mehed (18-29-aastased) on suures osas mures stressi pärast (53%) ja suguhaiguste, viljakusprobleemide ning ka alkoholismi või sõltuvuste osas (24%).

Kasvajate ja vähi pärast on mures pooled (50%) vanema vanuserühma (50-59-aastased ja 60+) esindajatest ja samaväärselt ka (49%) 40-49-aastased mehed.

Teadlikkus meeste tervisenäitajate analüüside osas on madal

Kaspar Ratnik nentis, et kuigi mitmed meeste tervisenäitajad on enamikele mureallikaks, on meeste teadlikkus võimaliku ennetuse ja näitajate analüüside osas jätkuvalt madal.

„Enam kui pooled uuringus osalenutest ei tea, et vereanalüüsiga saab hinnata nii kilpnäärme hetkeseisu, testosterooni taset ja kõrvalekaldeid, eesnäärme võimalikku põletikku ja ka eesnäärme vähi tekke riski. Samuti maksatervise näitajaid. Teadlikkus vereanalüüsi lihtsusest küll kasvab meeste seas vanusega, kuid riskirühmad ehk mehed vanuses 40+ kas ei ole piisavalt terviseteadlikud või ei jõua kord paari aasta jooksul tervisekontrolli, ega saa seeläbi ka piisavalt varakult võimalikele haigustele jälile,“ nentis Ratnik.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) analüüsis „Vähk Eestis: haigestumus 2020, elulemus 2016-2020 jne“ andmetest on ilmnenud, et vähijuhtude arv on Eestis igal aastakümnel kasvanud, sh 2020. aastal registreeriti Eestis kokku 8342 vähi esmajuhtumit, millest 4236 diagnoositi meestel ja seejuures neist 25% moodustas eesnäärmevähk ja 14% kopsuvähk.